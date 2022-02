Rocío Flores ha hablado alto y claro desde ‘El programa de Ana Rosa’: asegura que si habla de Fidel Albiac “España se cae” y añade que ella no tiene miedo ni a repercusiones ni a perder un puesto de trabajo. Terelu Campos y María Patiño responden desde 'Sálvame Lemon Tea'.

Patiño tomaba la palabra para responder a Rocío, sintiéndose aludida: asegura que ella ha hablado de lo que ha querido y su silla en el programa “sigue intacta” y pedía: “Que deje de jugar con la censura de los demás porque yo he tenido libertad”, decía.

Pero Terelu Campos daba un consejo a su compañera de ‘Sálvame Lemon Tea’: “Rocío ha conseguido lo que quería, pone el piquito de la muleta porque sabe que nos vamos a cabrear por decir que no hemos podido hablar de Fidel porque estábamos condicionados a demandas y entramos al trapo... Yo creo que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio”.