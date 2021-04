Terelu Campos, sobre su posible regreso a 'Sálvame': "Nunca se sabe dónde te puede llevar la vida"

Terelu Campos ha escrito en la revista 'Lecturas' sobre su paso por 'Sálvame'. La excolaboradora lo ha hecho, además, con un sentido homenaje a todos los compañeros que trabajan detrás de las cámaras. Sus palabras, no obstante, eran interpretadas por algunos de los actuales colaboradores como unos 'dardos' encubiertos.

Por eso Terelu quiso intervenir en directo para aclarar que sus palabras no estaban dirigidas ni a ella ni a los directores del programa. Primero lo hizo a través de Kiko Matamoros con un mensaje. Pero al llamarla Jorge Javier Vázquez accedió a entrar por teléfono.

"No voy a decir nada. Yo sé que lo han entendido con la intención que lo he hecho", reaccionaba ella. "¿Tienes algo en contra de María Patiño?", le preguntó Jorge. "Yo no tengo nada en contra de nadie", aseguraba Terelu.