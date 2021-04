"¿Por qué nos pones en esa tesitura? Me parece una falta de respeto . ¿Pero tú de qué vas ? Que vas de que eres la única de que pones en cuestión todo lo que ves, ¿o qué?", decía visiblemente molesto con ella. "Te voy a decir una cosa, esta historia es de Rocío, no tuya ", añadió después.

María no se quedó callada y respondió al presentador: "Es mía porque estoy aquí para cuestionar. No me voy a quedar callada ante las dudas que tengo", opinaba. Para Jorge Javier, su respuesta avivaba aún más lo que había dicho.