Teresa Campos, ante la enfermedad de Mila Ximénez: “La llamé y ella, con dos narices, quería consolarme ¡Por eso lo va a superar!”

Ante el dolor de espalda, Teresa Campos le recomendó a su fisioterapeuta, pero no supo el diagnóstico final hasta que la propia Mila lo contó en directo, le han detectado un cáncer de pulmón: “Yo no soy guerrera, guerrera es mi familia, pero hemos salido de eso y tengo que reconocer que en el primer momento me hundí, es humano”.