En el caso de Anaas trabajó para el Señor Sánchez como camarero y le dejó a deber 2500 euros: “ El trato fue fatal . No hubo papeleo ni contrato ni alta en la Seguridad Social, después de dos meses trabajando me echó”. Finalmente, María explicó que trabajó con él de administrativa durante tres meses en el taller de motos del señor Sánchez: “A muchos de mis compañeros al llegar a fin de mes los despedía y los dejaba sin pagar […] Yo me fui porque no veía futuro ahí y veía cosas… Además, no me pagó”.

Mónica, escuchó muy atenta a cada uno de los testimonios y tras hacerles algunas preguntas, miró fijamente a cámara y dio un ultimátum a su todavía pareja: “Yo le quiero como persona, no estaba al tanto de nada, no le ponía cara a nadie, quería una explicación coherente y creíble para cada uno de los problemas que habían salido, que me parecían muchos, pero me los explicaba y le creía. Ahora veo esto y me da penilla. Si me estás viendo quiero que lo arregles con cada una de las personas que están saliendo, porque si no, evidentemente, yo no puedo seguir contigo. […] Yo te creo cada vez que me hablas, pero hoy es muy complicado”.