Un vendedor de una tienda denuncia una agresión por parte del novio de Mónica Hoyos: "Ella me dijo que qué hacía yo mirándole el culo a su hija"

Cuando le quiso regalar la prenda, "se da la vuelta y me dice que qué hago yo mirándole el culo a su hija", ha explicado, " que soy un pervertido".

Pero esto no acabó ahí, Mónica Hoyos llamó a su novio, "este señor vino a la tienda y me soltó una cachetada", ha asegurado el vendedor. Le dio con la mano abierta en el oído, "todavía me pita un poco y siento dolor", ha dicho.