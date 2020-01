Verónica Salas, amiga de Antonio Tejado, asegura haber tenido algo con él: "Me dijo que le mandase fotos, que quería verme"

Verónica Salas es una de las personas con las que Antonio Tejado le habría sido desleal a sus parejas y afirma haber tenido un encuentro con Antonio el pasado 20 de diciembre de madrugada: "Me habló diciéndome que estaba viendo películas subidas de tono y que quería hacer lo mismo que en la película conmigo, que le mandase fotos, que quería verme más, me mandó fotos suyas...". Estas son solo algunas de las cosas que le habría dicho y Verónica ha contado que no tendría ningún problema en contarlo todo y sacar las pruebas que sean necesarias. "Cuando me entere de que se iban a casar me quedé muerta y pensé que era un falso porque le ha sido desleal siempre a todas sus parejas", ha zanjado.