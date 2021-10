Víctor Sandoval ha brotado en ‘Sálvame’ tras conocer no solo la noticia de la boda de su exmarido, Nacho Polo, también al conocer los detalles de la pedida de mano que incluyen un anillo de más de 39.000 euros. “Me ha arruinado la vida económica y mentalmente ¡Me has desquiciado, Nacho Pollo!”, gritaba el colaborador de ‘Sálvame’.

La boda es inminente pero ¿Cómo ha reaccionado Víctor Sandoval? El colaborador de ‘Sálvame’ no entiende lo “cursi” de los detalles de su exmarido y gritaba en directo a pesar de prometer que no iba a brotar.

“Lo que acabo de ver me parece muy fuerte, la cursilería es máxima”, criticaba Víctor y cargaba contra ellos por el dinero que cuesta el anillo: “Me parece de una poca vergüenza que no tenga la más mínima misericordia de cómo me ha dejado, que me ha arruinado la vida economíceme y mentalmente ¡Me has desquiciado, Nacho Pollo!”