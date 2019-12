Víctor Sandoval , acerca de su ex Nacho Polo: "Nunca he tenido fobia a las arañas, tengo fobia a mi expareja"

El colaborador tiene completamente superada esa etapa de su vida: "Nunca he tenido fobia a las arañas, tengo fobia a mi expareja". Además, ha vuelto a tener noticias de su ex a través de un amigo y en el mensaje decía: "¿Qué le ha pasado a Nacho Polo?", acompañado de una foto de su nueva imagen. Los colaboradores al ver la foto se han cuestionado si se había puesto pelo y aunque a algunos les parece que está muy guapo, Víctor no opina lo mismo: "Está horroroso. Mira qué pelo se ha puesto... si parece un hámster".