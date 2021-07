Kiko Matamoros le ha comentado a Victor Sandoval que su exmarido, Nacho Polo, está en Madrid y el colaborador de ‘Sálvame’ ha estallado y le ha mandado varios mensajes a su ex. “Está mi abogado, sabes el teléfono, ¿no? A ver si acabamos de cerrar cositas, ¿vale?”, ha comenzado.

Poco a poco el colaborador ha ido subiendo el tono y ha acusado a Polo de tener miedo, además de exigirle que le pague el dinero que le debe. “ Se han ido mis padres sin ver justicia para su hijo ”, ha exclamado. Su enfado no ha hecho más que crecer hasta que le ha dicho a Polo: “Tú estás atormentado, finjas lo que finjas”.

Kiko Matamoros se lleva bien con Nacho Polo, aunque no ha querido confirmar si le ha visto durante estos días que ha pasado en Madrid. “Si eres amigo mío no deberías ser amigo suyo. ¿Cómo puedes tener cariño a ese ser que me ha destrozado?”, le ha dicho Victor a su compañero, fuertemente afectado.