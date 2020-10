Un arrepentidísimo Víctor Sandoval se disculpa con Paz Padilla: “Me porté muy mal, no te quería ni hablar”

Llorando, le ha contado que cuando murió su padre y no recibió un mensaje de apoyo por su parte, la criticó tanto en privado como en público, no sabía por lo que estaba pasando entonces la presentadora con la enfermedad de su marido y ahora se siente mal por ello.

“Me ha pesado mucho y me arrepiento tanto… porque no sabía lo que tenías encima, cuando me enteré me partió el alma, te juzgué sin saber lo que estaba pasando”, se disculpaba y Paz Padilla le restaba importancia: “Yo te quiero, me da igual lo que dijeras, tú hablabas desde tu dolor porque necesitábamos mi amor”.