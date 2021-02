Tras un rifirrafe con Kiko Matamoros que le acusa de no atender a los vídeos, Víctor Sandoval terminó sincerándose con su compañeros en el plato de ‘Sálvame’. “¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Conmigo, no! Que yo no soy Anabel Pantoja, que yo si atiendo a los videos, que lo que más intento cuidar yo es mi trabajo”, le decía a Matamoros antes de desahogarse.