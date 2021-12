Víctor Sandoval ha recibido una gran noticia por parte de la vidente Conchita Hurtado: “El amor de tu vida va a entrar en 2022”

Víctor Sandoval y su drama particular: Nacho Polo se quiere casar pero el colaborador ya le ha advertido que no va a dar el sí quiero a su nueva pareja. Al verse, piensa que es muy atrevido por las cosas que dice, y ha puntualizado que las piensa, y le da igual meterse en un lío.

“No quiero que se case porque no me sale de las narices”, más claro no se puede decir, él es una “antigua” y solo se casa una vez en la vida. Y como lo ha hecho con él, ya no puede con otro. Pero el oráculo de ‘Sálvame’, Conchita Hurtado le ha dicho que sí que se va a casar su ex aunque él no quiera.