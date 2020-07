Las viejas rencillas: los conflictos de Víctor Sandoval y Terelu Campos antes del cocinado en ‘La última cena’

Las polémicas palabras de Víctor Sandoval sobre Teresa Campos

La última fue en septiembre. En aquel momento, Víctor Sandoval hizo unas polémicas declaraciones sobre sobre Teresa Campos, habló incluso de “vetos” en un programa de televisión y acusó tanto a Carmen como a Terelu de parapetarse bajo su madre. Sin embargo, dejaba clara su admiración por la presentadora: “Yo te admiro, quizá a mí también me hubiera gustado que fueras mi madre”.

El mensaje de Terelu Campos a Víctor Sandoval

Como era de esperar, Terelu Campos respondió a estas palabras y es que no las entendía, no le parecían coherentes con los mensajes que solía enviarle Víctor. “La gente sabe cuándo dice la verdad y cuándo no”, respondía la colaboradora de ‘Viva la vida’ y añadía que no sabe por qué Víctor dice que les tiene cariño, tanto a ella como a su familia, cuando hace cosas como esta.