Omar no se fía de las intenciones de Yulen: "Para él Anabel es un billete a la final"

Omar Sánchez, que no perdía detalle de las palabras del presentador, rompía una lanza a favor de su exmujer y, aunque reconocía sentir dolor por las imágenes que ve cada semana en 'Supervivientes', tachaba precisamente a Yulen de ser el interesado de la relación:

"Yo no creo que Anabel esté enamorada de Yulen porque ahí todo se magnifica, pero está claro que algo siente por él (...) Por parte de Yulen no me lo creo, opino que él es el que está utilizando esta situación para sacar provecho porque sabe que Anabel es un billete hacia la final, está claro que Anabel va a ser la ganadora".