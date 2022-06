Omar lanza un tremendo zasca: "Anabel le dice a Yulen lo mismo que me dijo a mí en la boda"

Omar Sánchez se ha enfrentado a su primera entrevista en televisión tras la ruptura con Anabel Pantoja. En esta aparición, el canario no se ha dejado nada en el tintero y ha dado un paso al frente tras meses de silencio. Omar ha visto durante semanas en 'Supervivientes 2022' cómo su ex mujer se acercaba cada vez más a Yulen y cómo la complicidad entre ellos se hacía cada vez más evidente.

"Si siente eso de verdad yo me alegro, ojalá alguien sienta algún día eso por mí, pero tengo que decir que cuando lo vi por televisión dije 'coño, si eso mismo es lo que me dijo a mí en la boda' (…) Llevo semanas viendo el programa y después de tanto tiempo las cosas duelen menos, te vas acostumbrando ".

"Cuando salga tendremos que tener una conversación para que me explique algunas cosas, por ejemplo por qué ha hecho eso en televisión que, aunque sea lícito, para mí es faltarme al respeto, si yo hubiera hecho algo así ella se habría enfadado, creo que se podría cortar un poco y no decir esas frases en pleno directo, ella es libre pero podría mirar un poco por mí ".

"Anabel me pidió que estuviéramos juntos la última semana antes de irse a 'Supervivientes' porque quería que le enseñara a pescar y cosas así, pero sí que es cierto que en esos días hicimos vida de pareja (...) Si dos exs se ven pueden surgir cosas, pero eso no significa que estemos juntos o tengamos que volver, no quiero contar cosas íntimas pero es normal que esto pase (...) Durante esa semana nos comportamos como una pareja pero sin serlo, dormíamos en la misma cama y tuvimos relaciones, aunque los dos teníamos claro que en ese momento no estábamos juntos, que a lo mejor ella se iba a la isla y se daba cuenta de que sentía algo por mí, pero también podía no pasar".