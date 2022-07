Rocío Carrasco: "Mi madre decía que prefería que le robara su hermano a que le robara otro"

Además, el representante y su exmujer defendieron en el programa de Toñi Moreno la profesionalidad de Amador Mohedano durante años al lado de Rocío Jurado, algo con lo que Rocío Carrasco no está en absoluto de acuerdo. Esta noche, Rocío Carrasco ha contestado a su tío y a Rosa Benito y sin pelos en la lengua ha vuelto a poner en duda el buen hacer de Amador como representante y administrador de la economía de la cantante: "Tú has estado muy poquito pendiente de mí por no decir absolutamente nada, yo no he sido nunca una malcriada, tú no puedes decir eso, y una cosa te digo, si nos fiamos por lo que mi madre decía ella también decía que para que le robase otro mejor que le robara su hermano y así comían sus sobrinos".