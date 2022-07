Así se enfrenta Rocío Carrasco a la inminente apertura del museo a su madre: "Era su sueño"

Rocío Carrasco no siente miedo ante el inminente estreno, pero sí que siente una gran responsabilidad ante una apertura que ha tardado 16 años en llegar: " Siento una gran responsabilidad , no tengo miedo, pero sí espero estar a la altura de lo que ella habría esperado", explicaba Rocío entre lágrimas.

Rocío sabe que parte de la familia no estará en la inauguración y eso realmente no es lo que más le duele, a la hija de Rocío Jurado lo que más le ha afectado es que durante años parte de su familia le haya culpado a ella de la no apertura del museo: "Ha sido por problemas burocráticos, no por mi culpa".