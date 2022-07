Lydia Lozano ha calificado el paso de Kiko Matamoros por 'Supervivientes' como unas vacaciones, haciendo alusión a que no ha hecho mucho en el programa, pero Kiko no tarda en responder: "Deja de decir bobadas". "He hecho lo mismo o más que ha hecho la mayoría, que me digan que soy un vago tiene cojones", añade el colaborador. Pero a Lydia no le valen sus palabras e insiste en que no le ha gustado su actitud en el reality.