Cuenta el presentador del ‘Deluxe’ que, antes de la gala del jueves, habló con una persona que le dijo algo muy revelador: “Me dijo que a Anabel le ha pasado una cosa. Cuando vas a un sitio, ves una cosa que te vas a comprar y dices ‘cómo me gusta’ y cuando te lo llevas a casa dices ‘no es como me pensaba, no encaja en mi casa’, pues esa persona me decía ‘Anabel se ha dado cuenta que, al llegar a Madrid, Yulen no le gusta”.