Carmen se niega a saludar a Dinio y dice que lo hará cuando "cuente la verdad". El cubano considera que es una maleducada , a lo que Acayde explota : "¿Después de todo lo que has dicho quieres que sea educada, que juras por tu abuela y por tu hijo cosas que son mentira ? Estás destrozando una familia con una mentira, ¿por qué me quieres destrozar la vida?"

Tras su enfrentamiento, Dinio se dirige a Carmen y le pide perdón: "Si yo, por mi forma de expresarme, he dicho que he estado contigo, te pido perdón a ti y a tu marido, porque a mí no me gusta romper una familia". Ante estas palabras, Alcayde se derrumba: "Desde que yo fui famosa, te has querido aprovechar". Se destapa entonces que Carmen se enfadó con su amiga porque, estando trabajando, se lio con Dinio en el baño.