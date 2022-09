Sale a la luz el origen de la mala relación entre Canales Rivera y su primo Fran Rivera ante el 'polideluxe'

No es ningún secreto que los primos Rivera no se soportan . Durante años, se ha hablado de la mala relación entre José Antonio y Fran, pero... ¿de dónde viene todo? ¿Cuál es el origen de su desencuentro y de su distanciamiento ? Canales dice no saber por qué su primo dejó de hablarle, pero asegura que lo puede intuir: "Intuyo, porque había un apoderado que yo tenía en el años 97-98, que era un empresario importante, que hizo lo posible por juntarnos (en una plaza de toros) y él, en ningún momento quiso".

¿Su conclusión? "No es que crea que se siente superior a mí. En privado nos llevábamos bastante bien y coincidíamos, pero cuando llegaba la hora de los despachos, siempre me veía yo ubicado en otro sitio. Yo seguí siempre peleando". ¿Es Fran clasista entonces?, le preguntan. "No tiene nada que ver. Yo le di mucho tiempo a esta profesión y estoy orgulloso, pero uno de los motivos podría ser ese, que yo no les cuadraba para nada en un momento que, perfectamente, los empresarios lo requerían".