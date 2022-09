El polígrafo destapa el motivo por el cual Kiko Matamoros se está vengando de Belén Esteban

La pregunta que le plantea el programa es clara y directa: "¿Estás intentando vengarte de Belén Esteban por haber sido tan crítica con tu actuación en 'Supervivientes' ?" Kiko respondía que no, alegando que consideraba que Belén no había sido tan crítica pero... ¡el 'polideluxe' determina que miente !

Las reacciones no tardan en surgir, pues hay sorpresa entre colaboradores y público. Kiko se ríe y desmiente que eso sea así y, cuando ve que no tiene al público de su parte, hace un amago de abandonar el plató. Siente que todo a todos en contra y no se encuentra cómodo, aunque decide continuar con el 'polideluxe'.

"¿Crees que Belén Esteban cuenta siempre la misma pregunta y ya cansa?", es otra de las polémicas preguntas de este polideluxe. Kiko responde que sí y el 'poli' lo confirma. Esto no le sienta nada bien a Belén, que no tarda en contestar: "Yo sé que he hablado mucho y lo reconozco, pero yo tengo mi nombre propio y valgo mucho". Eso sí, Kiko reconoce (y el polígrafo le da la razón) que no ha tratado de hacerle daño a Belén con sus declaraciones.