Anabel Pantoja reconoce que pidió cuentas a Arelys por sus duras declaraciones sobre ella

Anabel Pantoja, sorprendida con las declaraciones de sus suegros: "Dijeron que no les gustaba el mundo de la televisión"

Uno de los momentos más duros de la vuelta de Anabel Pantoja a España fue sin duda cuando la sobrinísima tuvo que enfrentarse a las duras declaraciones de Arelys y Manuel, los padres de su novio Yulen, sobre ella durante semanas. Anabel vio cómo la que más tarde se convertiría en su suegra reconocía abiertamente en los platós de televisión que no le gustaba nada la sobrina de Isabel Pantoja para su hijo e incluso que desconfiaba de sus intenciones para con su Yulen:

"Cuando llegué aquí y se me pusieron todas las imágenes me quedé sorprendida porque sus padres supuestamente no querían pertenecer a este mundo, pero en cierto modo lo entiendo porque ella (yo únicamente he hablado con ella) lo que quería era defender a su cachorro, igual que ella ha entendido que mi gente se enfadara por sus palabras".

Anabel Pantoja se enfrentó a la desagradable experiencia de ver cómo la madre de su chico se sometía a un 'polideluxe' dejando al descubierto los verdaderos sentimientos que tenía hacia ella:

"Me senté a hablar con ella porque había cosas que no entendía y también porque necesitaba explicarle algunas cosas (...) El tiempo lo pone todo en su sitio y yo creo que ella a mí ya me tiene cariño, yo a ella también, me quiero acercar porque es la madre de mi pareja y porque creo que ha habido malos entendidos que tenemos que solucionar".

Anabel Pantoja ha arrancado el aplauso del público al explicar que en su opinión la situación entre ella y la madre de Yulen se arreglará porque lo que ambas quieren es "la felicidad de ese niño".

Jorge Javier lo tiene claro: Anabel Pantoja y Yulen Pereira serán padres juntos. Sin embargo, la Pantojita no ve el futuro tan sencillo como lo hace el presentador y confiesa que en estos momentos no está en un punto de su vida en el que se plantee quedarse embarazada: "Solo llevo seis meses con Yulen".