Anabel Pantoja planta cara a las mentiras del camarero, su examante

Anabel Pantoja reacciona a la entrevista de su examante en el 'Deluxe'.

Está decepcionada porque ha contado sus intimidades en varias entrevistas.

Anabel Pantoja responde, con ironía, a José María y muestra su decepción.

Cuando Anabel Pantoja participaba en ‘Supervivientes 2022’, salió a la luz su supuesto romance con José María Escribano, apodado por todos como ‘el camarero’. El joven habló para ‘Socialité’, pero también, para demostrar que no mentía, se sometió al ‘polideluxe’ de Conchita. Se destaparon algunas mentiras y ahora Anabel le planta cara.

Anabel Pantoja, decepcionada con 'el camarero'

‘El camarero’ contó con todo lujo de detalles cómo fueron sus encuentros con la sobrina de la tonadillera, algo que no ha sentado nada bien a la joven: “Le deseo la máxima felicidad y que se vaya de vacaciones con el dinero que ha ganado de tres noches. Yo me quedo con lo bueno, no le deseo nada malo”.

Eso sí, Anabel quiere aclarar algunos puntos de la información que José María aportó, como que la prenda que le regaló fue una sudadera, no ropa interior, y no le prometió que se irían juntos a México, sino “yo le dije que me apetecía irme de viaje para desconectar y que si él estaba en ese momento, guay”.