Carlota Corredera, tras estar seis meses alejada de la televisión: "He pasado incertidumbre"

Carlota reconoce que ha estado distante estos seis meses... tanto que no ha mantenido apenas contacto con sus compañeros: "Necesitaba desconectar ". "Yo entendí que necesitabas tu tiempo", considera Jorge Javier, que le pregunta si ha llegado a pensar en algún momento que no iba a volver a trabajar en televisión o si ha sentido miedo . Carlota responde.

"Miedo no. he pasado incertidumbre pero, bueno, lo normal. Rompí con trece años de vida y cuando se paran esos trece años y te despides de 'Sálvame', te enfrentas a lo desconocido. He tenido una desaparición muy privilegiada. dejé de venir a la tele y de consumir tele, no por no querer verla o lo pasara mal, era porque era la primera vez que dejé de ver la televisión por trabajo".