Dulce 'destruye' a los Pantoja en el 'polideluxe': señala a Irene Rosales y destapa espionajes desde los armarios

En un momento de la entrevista, Dulce deja entrever que había alguien en Cantora "que se metía en los armarios ", aunque no se atreve a dar más datos. Es entonces cunado Rafa Mora habla de una leyenda urbana según la cual alguien en Cantora se escondía en los armarios con el fin de espiar , no lo que pasaba en las habitaciones, sino por desconfianza de lo que allí pasaba o se decía.

A pesar de que Dulce ha querido tapar esta pregunta mintiendo, al 'poli' no se le engaña: "¿Has oído a Isabel Pantoja hablar pestes de Rocío Jurado por su rivalidad artística?" Es entonces cuando Dulce se ve en la necesidad de contar una anécdota para aclarar esto: "Me dijo un día 'hasta que no se ha casado con un torero, no ha parado".