Raquel Mosquera se siente "machacada" en el 'Deluxe': "Esto es una encerrona"

"Mira, la peor enfermedad que hay es la del odio y la de la envidia, en mi vida y en mi corazón no existe el odio, yo no estoy a favor de la violencia, pero lo que tengo claro es que Antonio David ha demostrado ser un buen padre y estar siempre con sus hijos, yo si fuera Rocío Carrasco lo que haría, ahora que ha pasado el tiempo y está bien, es coger un tren y bajar hasta Málaga para hablar con mis hijos, para arreglar las cosas (...) Rocío Carrasco sobre mí ha dicho muchísimas mentiras y falsedades, y si eso es mentira por qué me la tengo que creer con lo demás".

"Esto parece una encerrona en la que me queréis machacar pero no lo vais a conseguir porque tengo buen corazón. Yo a Rocío la he querido mucho y he estado siempre a su lado hasta que conoció a la persona que está ahora a su lado".