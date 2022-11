Begoña Gutiérrez no tenía muy buena relación con Agustín cuando era amiga de Isabel Pantoja, y eso traía de cabeza a la tonadillera. O, mejor, dicho en sus propias palabras, le provocaba mucho sufrimiento . Por eso la artista llegó a ponerse en contacto con nuestra invitada a través de un mensaje de voz.

Pero, ¿por qué se llevaban tan mal Begoña y Agustín? “No le aguanto. Veo que hay un concierto y está bajando la calidad del mismo. Veo que está cogiendo las riendas que he creado yo y se lo digo a la cara porque no me tengo por qué callar”. “Ella era consciente de que el concierto iba a ser un puñetero desastre”, añade.