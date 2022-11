Sale a la luz la relación de Jacobo Ostos con Begoña Gutiérrez: amenazas, denuncias y graves insinuaciones

"Nosotros teníamos una relación de amistad hace muchos años, cuando mi marido fallece de forma trágica, los padres de Jacobo y él, en lugar de ampararme, me dan de lado y me dejan sola ".

Begoña continuaba explicando que Jacobo y su familia no solo la dejaron sola, si no que pusieron en su contra a amigos comunes: "Cuando en 2012 yo hice un 'Deluxe' explicando lo que me había pasado Jacobo le mandó a Kiko Hernández un emoticono en el que aparecía un muñequito con la soga al cuello, dando a entender que mi marido se había suicidado por mí".