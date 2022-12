Kiko Hernández se reencuentra con Maestro Joao tras su entrevista a Belén Rodríguez: "Me da asco"

El pasado viernes se hacía pública una entrevista que Maestro Joao le hacía a su amiga Belén Rodríguez y en la que la colaboradora soltaba perlas como " no le desee el mal a nadie pero el bien tampoco " o "creo en la justicia, si actúas bien, la vida te lo tiene que devolver en algún momento".

El vidente ha explicado en el plató de 'Deluxe' que la grabación del podcast se realizó antes del desencuentro entre Belén y Kiko Hernández, y ha asegurado que confía en la reconciliación: "Eso ha salido ahora pero lo grabamos hace tiempo, ahí Belén te adoraba, nada de lo que dice va dirigido a ti o a cualquier otro compañero del programa (...) Yo estoy convencido de que las cosas entre vosotros se van a arreglar porque una amistad como la vuestra no se puede perder".

Pese a las palabras conciliadores de Joao, Kiko Hernández se ha mostrado firme en su decisión de no retomar la amistad con Belén Rodríguez y ha vuelto a recalcar que se siente profundamente decepcionado por la mujer a la que llegó a considerar parte de su familia:

"Nunca, jamás voy a volver a confiar en una persona que me ha hecho tanto daño, lo que más me duele es que ha estado en mi casa y ha tenido relación con mis dos personitas, eso cada vez que lo pienso me da asco".