Makoke lleva tiempo sin pisar el plató de 'Sábado Deluxe' y regresa dispuesta a todo. Por eso se ha atrevido a someterse al polígrafo de Conchita para demostrar que, en su guerra contra Kiko Matamoros , ella nunca ha mentido ... ¿O sí? La ex de Matamoros sabe que llega "territorio hostil" y por eso reconoce tener cierto miedo. Se muestra nerviosa, pero con ganas. Así ha sido el paso de Makoke por el 'polideluxe' .

Uno de los temas más delicados sobre el enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Makoke es sobre la orden de alejamiento que impusieron contra el colaborador tras un juicio rápido tenido lugar en el juzgado contra la violencia de género . Makoke confiesa que rechazó voluntariamente a esta orden porque, de cumplirse, Kiko no podría acudir a trabajar los fines de semana a Telecinco y no quería hacerle esa jugarreta. Muestra las pruebas a Kiko Hernández y a Jorge Javier Vázquez.

¿Tuviste otras relaciones extramatrimoniales mientras estabas con Kiko a parte del chico de Ibiza con el que te pilló Matamoros?, es la pregunta que se le plantea a Makoke. Mucho se ha cuestionado el hecho de que Makoke haya sido desleal a Kiko en más de una ocasión, pero el 'poli' le da la razón. Dice que no y es verdad.

No podía faltar este polémico asunto en el 'polideluxe'. ¿Ha vetado Makoke a Marta López de Álamo en algún evento, comercio o peluquería? Makoke dice que no, pero Conchita apunta que miente. Es entonces cuando Makoke reconoce que llegó a decirle a Lorena Morlote "o ella o yo", aunque ella no consideraba que eso fuera un veto, pero los colaboradores opinan que sí.