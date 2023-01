La traición de Belén Rodríguez a las Campos, al descubierto en el 'polideluxe'

"¿Te consta que belén Rodríguez también ha traicionado a las Campos?", era una de las preguntas más esperadas en el 'polideluxe' a Kiko Hernández. Él ha respondido que no, pero, según el polígrafo... ¡Miente! ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿De qué manera ha traicionado Belén a su segunda familia?

Los colaboradores consideran que, si Belén Ro advierte a Kiko que Gustavo no es de fiar porque tiene grabaciones de las Campos y no se lo dice a las propias afectadas, puede considerarse como una especie de traición hacia ellas. Aunque lo cierto es que Kiko no lo ve así: "Al ser ella más amigo de Gustavo que de las Campos...". Este dato sorprende a Carmen Borrego.