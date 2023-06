Parada explota y desvela el verdadero motivo de su ruptura con Chelo: "¡La infiel fue ella!"

José Manuel Parada avisaba y el que avisa no es traidor. El presentador explicaba hace tan solo una semana en el plató de 'Fiesta' que su relación con Chelo García Cortés, la que fuera su esposa durante años, no atravesaba precisamente por su mejor momento. ¿El motivo? las memorias que la periodista ha escrito y en las que asegura que José Manuel Parada le fue infiel con un hombre .

Ante la sorpresa de sus compañeros, Parada explotaba y decía sin pelos en la lengua que la persona infiel no había sido él, si no Chelo. Los colaboradores de 'Fiesta' querían saber más: "¿Fue con Bárbara Rey?". Parada les sacaba de dudas: "No, lo de Bárbara no fue una infidelidad, ahí estábamos todos juntos".