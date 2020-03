Adara pide respeto para Hugo Sierra: "No se puede frivolizar con los malos tratos"

La madrileña reveló que muchas veces tenía que salir de casa y llamar a su madre Elena para ponerle al tanto de la situación: " Yo la llamaba llorando desesperada , tenía que coger la puerta e irme yo sola porque no tenía a nadie y me desahogaba con ella por teléfono para tranquilizarme y volver", confesó.

Los colaboradores del programa quisieron saber a que se refería la joven: " Eran cosas feas que pasaban , pero quiero aclarar que no eran malos tratos ni nada de eso", respondió ella. "Alguna vez me insultó".

"¿Qué tipo de insulto? ¿Algo del tipo fea?", preguntó Jorge Javier Vázquez. "No, cosas más fuertes", aclaró Adara. "¿Pero no era el insulto de las cuatro letras, no? ¿ P***?", insistió el presentador. "No quiero entrar en eso porque no quiero hacer la pelota más grande", zanjó Molinero.