Gianmarco califica a Ivana de "parásito" y vuelve a desmentirla: las claves de su tensa relación

Gianmarco Onestini ha vuelto a desmentir a Ivana Icardi. La superviviente, en una conversación con Fani, había destapado la que supuestamente era la estrategia de Gianmarco para hacerse famoso.

Según Ivana, Gianmarco habría "pedido números de teléfono de famosas" para hacer 'carpetas' con ellas. La concursante no se cortó incluso en dar un nombre: Elettra Lamborghini.

Sin embargo, tanto Gianmarco como Elettra han desmentido a Ivana. La primera en reaccionar era la italiana, que si bien decía haberle conocido también negaba haber hablado más con él. "Lo conocí hace dos años en Bolonia. Estaba en la misma discoteca y me lo presentaron pero no sé nada de él. Nunca me ha llamado", aseguraba a 'La habitación del pánico'.

Al ver las declaraciones de Elettra, Gianmarco no ha dudado en celebrarlo a través de Twitter. Añadía también que "las mentiras tienen las patas muy cortas" y calificaba a Ivana de "parásito" que quiere "tomar el pelo a toda la gente".

La verdad siempre sale a la luz 💡 y las MENTIRAS tienen las patas muy cortas.

Por cuanto pueda intentar el parásito de tomar el pelo a toda la gente nunca lo logrará 🤦🏻‍♂️

BASTA a las mentiras 🤥 #RealHastaLaMuerte 🇮🇹#Supervivientes2020 https://t.co/inOes8cbgw — Gianmarco Onestini (@GOnestini) March 3, 2020

Ivana: "No me lo podía creer cuando me sentí atraída por Gianmarco"

No es la primera vez que Ivana habla de Gianmarco y de su historia con él. A pesar de que el novio de Adara ha negado haber tenido nada con ella, lo cierto es que Ivana se quedó muy enganchada a su historia.

"No sentía 'algo', era atracción", le contó Ivana a Fani. La superviviente explicaba que se había sentido muy dolida con él cuando le confesó sus sentimientos y él la dejó "de loca".

"Después de decirle que había estado pensando en él, me dice que 'me peine'. Que estaba loca y que eso me lo había imaginado yo. Una persona madura no te hace eso. Una persona madura habla contigo primero y si después no quieres entenderlo, entonces sí ya te puede llamar 'loca", confesaba Ivana.

Pero antes de la conversación con Fani, Ivana también había hablado con Hugo Sierra de lo que había pasado. "Una cosa es la cara que me mostró (en GH Italia) y otra la de fuera. Hay mucha gente que se lo cree. Es como yo le decía a la mamá de Adara, que ya se verá. Yo no puedo hablar de ella, de lo que le pasó. Porque yo cuando me estaba sintiendo atraída por él, no lo podía creer", comentaba ella sobre la relación de Adara y Gianmarco.

Contaba entonces Ivana que la excusa de Gianmarco para no seguir con ella fue que había tenido un sueño en el que su hermano le decía que si le hacía eso a su novio (en aquella época Ivana tenía pareja) entonces también podía hacérselo a él.

"En Italia quedó como una persona que respetaba a las parejas. Pero llegó a España y cambió de valores porque se fue a por la chica que tenía novio (Adara en 'GH VIP 7') Eso es querer televisión y punto", sentenciaba.

Gianmarco critica la relación de Ivana con Hugo

Pero Ivana no es la única que habla. Gianmarco se manifiesta con frencuencia a través de las redes sociales. Y hubo un momento del concurso de Ivana que le pareció "una payasada": su primer beso con Hugo Sierra.

Al italiano le parecía que había sucedido muy rápido ya que fue en la primera semana del concurso. "Dicen que en carnaval cada broma vale. No han pasado ni cuatro días y tengo que ver esta payasada", escribía en un tuit.

Dicen que en carnaval cada broma vale, no han pasado ni 4 dias y tengo ya que ver esta payasada 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️#Tierradenadie1 #Supervivientes2020 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) February 25, 2020

Además, el italiano lanza de vez en cuando dardos en forma de tuits, como cuando hablaba de "dos hipócritas":

La mejor forma de llevar el mensaje claro a veces es el silencio...🤫 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) February 27, 2020

La historia de Ivana y Gianmarco: dos versiones muy distintas

Lo cierto es que aún no queda claro qué pasó entre Ivana y Gianmarco. Y no queda porque los dos no coinciden en ningún detalle.

Según Gianmarco, no tuvo nada con ella y está cansado de que hable como si hubiese pasado algo. "Estoy harto de que esta chica tenga que inventarse de haber sido mi "ex novia" simplemente por estar allí. No lo ha sido nunca. Lo peor es que tome el pelo no solo a mí sino a toda la audiencia", se quejaba el italiano cuando comenzó 'Supervivientes'.

Estoy Harto que esta chica tenga que inventarse de haber sido mi “ex novia” simplemente por estar alli.

No lo ha sido NUNCA.

Lo peor es que tome el pelo no solo a mi sino a TODA la audiencia🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Gianmarco Onestini (@GOnestini) February 24, 2020

Sin embargo, Ivana mantiene que aunque no tuviesen nada, él sí le dio esperanzas cuando se conocieron en el 'GH' de Italia. Pero resulta que a veces una imagen vale más que mil palabras... y más en 'Gran Hermano'. Estas son algunas de las imágenes que protagonizaron, donde les vemos muy cerca en una fiesta y teniendo que rendir cuentas ante los espectadores y el que era novio de Ivana por el acercamiento que estaban teniendo dentro de la casa.

Ivana ha dejado claro que ella sí se pilló de él pensando que había alguna posibilidad. Pero lo cierto es que no salió como ella esperaba. Como le contó a Fani, Ivana se quedó a cuadros cuando él la rechazó al confesarle sus sentimientos.

Ivana y Gianmarco son historia, pero ambos están muy pendientes de lo que dice o hace el uno y el otro. La superviviente está ahora muy centrada en Hugo Sierra, expareja de Adara, que es la actual novia de Gianmarco. Vamos, que felices los 4.

