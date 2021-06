Yurena visita ‘Viernes Deluxe’ para hablar de su relación con una mujer y lo cierto es que se muestra tan feliz y liberado que sus palabras han hecho reflexionar a Alonso Caparrós , quien se abre y sincera al decir que él no descartaría mantener una relación con un hombre en un futuro: “Estoy pensándolo también, llegado a un punto en mi vida, entregarme al amor y que sea lo que Dios quiera”.

¿Con qué hombre mantendría relaciones sexuales Alonso Caparrós?

Alonso Caparrós confiesa que “al final te vas aburriendo y necesitas cosas nuevas”. Hasta el momento, el colaborador no ha mantenido relaciones íntimas ni sexo con hombres, pero parece que no se cierra a nada: “Yo a Barranco, cuando lo veía hacer fuego en ‘Supervivientes’, estaba guapo, y decía ‘yo con este me perdía en el monte’. Que te haga fuego y te de calor en la noche…”.