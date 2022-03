Amador Mohedano, sobre la llamada de José Antonio a Rocío Carrasco en 'Montealto': "No estuvo nada bien"

Tras recordar lo ocurrido, Amador Mohedano se ha pronunciado al respecto: " Ese día no estuvo nada bien . Entre unas cosas y otras se puso nervioso, pero José Antonio es un tío muy centrado, con las cosas muy claras", decía. "Ese día se envalentonó , llamó en un momento que no era el oportuno".

Cuando Jorge Javier le ha preguntado por el delicado tema del suicidio y el motivo por el que no la han llamado tras salir a a luz, Amador coincidía con José Antonio: "Nosotros nos hemos enterado en el documental . ¿Ella nos ha llamado a nosotros para algo? ¿Ha ido a conocer a mis nietos? Ella no ha hecho nunca nada con nosotros. Son cosas que a nosotros, por nuestra forma de ser, nos duelen".

Amador cree que si se ha sentido apartada todo este tiempo es "porque ella ha querido": "Yo cuando me he enterado me ha dolido, porque no lo sabía. Es mi sangre. No entiendo por qué ahora, después de tanto tiempo, hace los feos que ha hecho".