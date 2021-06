Kiko Rivera, harto de Anabel: "Mi prima me da pena, nuestra relación nunca va a ser la misma"

Kiko Rivera no solo ha roto la relación con su madre y con su tío Agustín Pantoja, el DJ ha visto detalles en el comportamiento de su prima Anabel , la que consideraba una hermana, que no le han gustado y le han hecho distanciarse de ella. Esta noche, y tras “los dramas que Anabel ha montado en ‘Sálvame’ esta semana”, Kiko ha explicado lo que siente por su prima en estos momentos.

Kiko ha confesado que siente pena por su prima porque la considera una marioneta de su madre: “Mi prima y mi madre son iguales, si miro a mi prima veo a mi madre (…) Está coartada por mi madre y por mi tío Agustín, ellos le hacen posicionarse, yo no le voy a hacer eso, me da pena”.

Kiko cree que la estupenda relación que tenía con su prima Anabel no va a volver: “Ella sabe que nunca va a ser lo mismo, la quiero y siempre la voy a querer porque es mi prima, es mi familia, pero me ha dolido que mire para otro lado con lo que me está pasando”. Kiko cree que su prima ha montado demasiados dramas en televisión y que no ha respetado su intimidad: “No es normal el drama que montó en televisión por no ser la madrina de mi hijo Francisco”.