Belén Esteban se enfrenta a Alonso Caparrós y le acusa de traicionar a Terelu Campos

Alonso se ha defendido y ha leído el mensaje que le escribió a Terelu. Su intención era ponerla al corriente de lo que Alonso había dicho de ella en ‘Sálvame’ e intentar tener una conversación con ella para aclarar la situación: “Entiendo que puedas estar molesta, solo quería ser sincero al hablar de algo que me hizo daño hace veinte años. Me gustaría que nos viéramos, actualizar nuestra amistad”.

Pero esto a Belén no le vale y no considera que su mensaje fuera apropiado después de todo lo que Alonso dijo de su excompañera: "A mí no me gusta que una persona hable de mí en el diario y luego, al día siguiente, me mande un mensaje para hablar", opina.