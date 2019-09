Carlos Lozano cree que Miriam le ha dejado y ella lo desmiente, pero le culpa a él de querer romper

La relación de Carlos Lozano y Miriam Saavedra está en la cuerda floja. En mitad de la entrevista al presentador, Jorge Javier Vázquez soltó la bomba: Miriam acababa de dejarle mediante un mensaje a ‘Sábado Deluxe’. Carlos respondió, muy enfadado: “Me he arrastrado por ti, te he perdonado, he perdido la confianza con mi familia, con mis amigos… Me he peleado con todo el mundo por estar contigo, ¿y me dices esto? Pues nada, suerte. Que te vaya muy bien en la vida”. Y remató: “Más daño no me puedes hacer del que ya me has hecho”. Carlos cree que Miriam ha malinterpretado todo lo que ha contado en la entrevista, ya que su intención solo era que ella le demostrara “lo que quiere a su pareja”.