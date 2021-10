Esta misma tarde Terelu Campos reaccionaba a la entrevista que esta semana daba Gustavo Guillermo, el chófer y persona de confianza de María Teresa Campos. La colaboradora de 'Viva la vida' le contaba a sus compañeros que no se había tomado nada bien la entrevista del trabajador de su madre hablando de Edmundo Arrocet: "Yo quiero que no se hable de mi madre, nada ni nadie, y me lo tomé muy mal, estuve muy tensa con él por teléfono".