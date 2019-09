Las mentiras y verdades de Colate, al descubierto con el polígrafo: 'Supervivientes', Pantoja, Dakota y Paulina

Nada más llegar, Colate flirteó con María Patiño (y más tarde con Gemma López) y dio así muestras de su fama de galán. Por eso no fue de extrañar que muchas de sus preguntas estuvieran relacionadas con sus novias y presuntas amantes del pasado (y también del presente)...

- Colate miente al afirmar que no mantuvo relaciones sexuales con Elsa Pataky

¿Qué tiene con Gloria Camila?

Fuimos testigos del "tonteo" que hubo entre Colate y Gloria Camila en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' y él nunca ha ocultado que la joven le atrae. Por eso no tiene problemas en reconocer que ha intentado quedar con ella tras su ruptura con Kiko: "Me atrae y, en el amor, no hay edad".