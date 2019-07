Dakota cuenta todo sobre Rubén:''Mi relación con él está rota, no es ningún montaje''

Dakota está convencida de que su novio le ha perjudicado en el reality y se arrepiente de haberla tenido, de lo contrario, cree que hubiera contado con más posibilidades de ganar: "Si no hubiera tenido la llamada de mi novio quizá habría ganado el reality porque la gente empatiza conmigo y me han salvado de muchas nominaciones". Dakota también desmiente que esté haciendo un montaje con Rubén pero admite haberlo visto fuera del concurso: "He visto a Rubén y no hay montaje".