El paso de Efrén por el ‘polideluxe’

Lo cierto es que, en cuanto a las preguntas, el extronista de ‘MyH’ no salió mal parado: demostró que no estaba con Marta por interés y hablaron de “brusca” primera noche juntos. Aunque (y esto fue más polémico) confesó que no estaba enamorado de Marta, algo que algunos colaboradores utilizaron para cuestionarle: “Si en dos meses no estás enamorado, ya no lo vas a estar”. Él se defendió alegando que llevaban muy poco tiempo juntos.

El mosqueo de Marta López por lo que dijo Efrén

Marta no ocultó lo decepcionada que estaba tras escuchar estos comentarios por parte de su novio y dijo que no le hacía gracia que hablara así en televisión. Él trató de excusarse y quitarle importancia a sus declaraciones alegando que “no me vendo por dinero, pero igual me lo planteo si lo necesito, no me he visto en la situación”.