Tras las palabras de Nela, Sandra Pica ha dejado entrever que ella cree que la persona que dio información del exterior a los concursantes no fue ella, si no Nela: "Yo creo que tú hablaste con tu hija porque justo después ella cambió su actitud con Tom".

Nela, visiblemente enfadada, no ha podido evitar saltar ante las palabras de la ex participante de 'La isla de las tentaciones': "¿Tienes pruebas de eso? Cállate porque yo no hablo mal de ti, así que tú no hables de mí". Nela cree, al igual que muchos de los espectadores del programa, que fue Sandra Pica quien dio información del exterior, concretamente a Tom: "Ha quedado claro que eres tú la que lo ha hecho, lo hemos visto".