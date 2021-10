Diego, amigo de Bernardo Pantoja, carga contra Magdalena Clavero: "Está mintiendo como una bellaca"

Además, Diego explicó que él no dejó “tirado” a Bernardo Pantoja, tal y como había dicho Magdalena: “Yo tenía el beneplácito de Isabel Para llevarlo a Cantora (…) Estuve esperando a que Bernardo me llamara para recogerlo”.

“Cuando vi que tardaba mucho, le llamé y él me dijo que iba a ir con una amiga, no me dijo que era Magdalena porque yo le había advertido que no se le ocurriera ir con ella a Cantora porque ella allí no era bienvenida y para evitar problemas con la familia”, aseguraba Diego.