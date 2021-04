Dakota se derrumba al ver su paso por 'Hermano Mayor' y pide perdón a su madre: "No te mereces eso"

Dakota se rompe y pide perdón a su madre

Dakota no ha podido evitar romperse al ver las imágenes de ‘Hermano Mayor’ y de cuando la relación con sus padres atravesaba su peor momento. Con lágrimas en los ojos y muy afectada, no dudaba en dirigirse a su madre y le pedía perdón en directo.

“Mamá, perdón. Es que no te puedo decir nada más. Que lo siento, que te amo y que te pido perdón públicamente. Te lo vuelvo a pedir porque no te mereces eso, ni tu ni nadie”, decía Dakota muy arrepentida tras ver las imágenes.

Nadia, la madre de Dakota, que estaba en directo en ‘Sábado Deluxe’, respondía: “No tienes que pedirnos perdón. Bastante te has arrastrado y bastante perdón has pedido”, declaraba la madre de una de las protagonistas de ‘Hermano Mayor’.

Dakota cuestiona la actitud de Rocío Carrasco

La protagonista de ‘Hermano Mayor’ no comparte del todo las formas en las que Rocío Carrasco ha dado su testimonio y asegura que “tampoco le hace bien a su hija”: “La televisión no es un sitio para contar todo lo que has vivido. Si quiere recuperar a su hija, los padres se ponen en contacto, eso es lo primordial”, aseguraba.