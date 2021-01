Rafa Mora pone contra las cuerdas a Javier Tudela con una información: "Me dicen que tenías a gente sin contrato"

“Me llegan informaciones de gente que está muy molesta porque dicen que, cuando tenías tus cachimbas y negocios, les tenías sin contrato y no les gustaba el trato que recibían”, explicaba Rafa Mora. Tras escuchar la noticia, Tudela no dudó en defenderse: “Yo pago mis impuestos, pago a Hacienda y pago todo”, declaró.

La complicidad entre Rafa Mora y Matamoros

Tras esta aclaración, Miguel Frigenti preguntó a Javier Tudela si le dolía la complicidad que existía entre Rafa Mora y Kiko Matamoros, a lo que él respondió: “A mí no me importa. Hace algunos años me hubiera dolido, pero ahora me río porque son los típicos malotes pero con los mismos complejos”.