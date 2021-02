Sin embargo, los colaboradores no dudaron en poner contra las cuerdas al hermano de Sofía Suescun aquel día y revelaron que había dicho en la entrevista previa que el bailaor le había pagado por hacerle una felación.

Rafael Amargo habla de su relación con Cristian Suescun

“¿Te liaste con Cristian Suescun?” es la pregunta con la que Lydia Lozano ha ido directa a una de las dudas que planeaban sobre el bailaor. Él, muy tajante, asegura que no han tenido nada “ni con dinero ni sin dinero”: “Yo le quiero mucho, es mi amigo”, decía.

“Es un niño con un corazón muy bonito y conmigo se ha portado muy bien, pero no hemos tenido nada”, explicaba el bailaor. “A mí no me importa hacerme una foto en pelotas con él para echarle una mano, porque es un chico que está luchando y buscando su vida”, añadía Rafael Amargo.